Оказалось, что время ожидания экстренной помощи в посёлке значительно превышает нормативы.

Жителям посёлка Вольгинский вернут отделение скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.Напомним, что ранее без объяснения причин ФГБУЗ МЦ «Решма», в котором работала последняя бригада медиков, обслуживавшая населённый пункт, сократила фельдшеров. Таким образом 5000 человек остались без неотложки. Для решения проблемы на место выезжали заместитель губернатора Константин Баранов и министр здравоохранения Артём Осипов.«Мы направили письмо в центральный аппарат ФМБА с просьбой о поддержке больницы в Вольгинском. Совместно с администрацией Петушинского района обсудили дальнейшие шаги. В ближайшее время запланирована встреча с руководством ФГБУЗ МЦ «Решма», - уточнили в министерстве здравоохранения 33-го региона.Прокуратура области инициировала проверку. Оказалось, что время ожидания экстренной помощи в Вольгинском значительно превышает нормативы. На главного врача Петушинской районной больницы завели административное дело.«С 30 января планируется восстановление работы скорой помощи. Из-за большого количества жалоб на чиновников и медицину региональная прокуратура создала комиссию, которая с понедельника начнёт работать на территории посёлка», - добавили в прокуратуре.