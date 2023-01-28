В посёлке Никологоры нашли снежные завалы и наледь на дорогах и тротуарах.

При проверке состояния автомобильных дорог в Вязниковском районе выявлены нарушения, - сообщает пресс-служба Прокуратуры по Владимирской области. В посёлке Никологоры нашли снежные завалы и наледь на дорогах и тротуарах.Надзорный орган внёс главе поселковой администрации представление об устранении нарушений. Также было возбуждено административное дело по статье о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения.Мировой судья признал исполняющего обязанности главы местной администрации виновным и назначил ему штраф. Проверки состояния дорог продолжаются.