И вначале хочу напомнить вам о событии , которого ждали все поклонники космических исследований. ...

И вначале хочу напомнить вам о событии , которого ждали все поклонники космических исследований. На весну 2023 года планировался старт полета на Марс команды Баса Лансдорпа. Амбициозные планы переносят еще на 2 года. А пока продолжаются исследования красной планеты. И лучшее время для наблюдения за Марсом в этом году именно зима. Начнем наблюдать с Юлией Шуваловой.Так звучит Марс. Четвертая по счету планета от Солнца. На космическом корабле лететь до неё несколько месяцев! А увидеть в телескоп о можно прямо сейчас. Антон Андрианов астроном-любитель. Наблюдает за красной планетой со своего балкона.Настолько близко, конечно, поверхность планеты телескоп увидеть не позволит. Получается как-то вот так.На таком расстоянии можно полюбоваться. Например, полярными шапками планеты. Температура на полюсах Марса от минус ста пятидесяти трех градусов по Цельсию. А вот на экваторе жара - до + 35-ти в дневное время. Разглядеть с Земли можно горы и кратеры. А ещё удивительное явление.Антон Андрианов, астроном-любитель:- Удалось сфотографировать знаменитые каналы Марса, непонятно что это такое, но при любительской астрофотографии они проявились. Возможно, это какие-то подземные пещеры, которые дают о себе знать на большом расстоянии, каким-то провалам мало контрастными, пока непонятно.Разгадать тайну этих каналов, пока не удалось никому. Что точно известно: они видны лишь в телескоп.Первые космические аппараты, прибывшие на красную планету, их не зафиксировали. Зато помогли узнать много другого, не менее интересного. Поверхность Марса имеет примерно такую же площадь, как все континенты земли вместе взятые. Планета богата самыми разнообразными формами рельефа: некоторые её части напоминают земной ландшафт, другие геологические образования - удивляют. Вот это белое пятно - Олимп. Высочайший во всей Солнечной системе вулкан.Олимп возвышается над прилегающими равнинами на 26 километров, что примерно в 2,5 раза превышает высоту Эвереста.Антон Андрианов наблюдал в телескоп все планеты Солнечной системы,но Вселенная безгранична и хочется увидеть её ещё ближе!Для этого астроном-любитель сам собрал зеркальный телескоп. Это у него уже 4-ый по счету. По габаритам - самый большой. Весит почти 50 килограммов. А какие возможности?Антон Андрианов, астроном-любитель:- Он дает возможности видеть более мелкие детали на Луне и планетах. Он дает возможность быстрее копить свет, если мы снимаем туманности и галактики. При съемке мы меньше получаем шумов на матрице, а за счет того, что зеркало большого диаметра разрешение высокого.Увеличение - семьсот крат. Сравним. Вот как видно Луну. Разглядеть удается даже то, что внутри кратеров. Марс тоже заиграл новыми красками! Управляет телескопом Антон с помощью пульта.Антон Андрианов, астроном-любитель:- Можно повернуть телескоп вправо, влево, вверх, вниз. Остальное всё просто для удобства, если нужно скадрировать объект, какие-то ускоренные подачи.Увидеть красную планету лучше всего астроному удавалось в момент противостояния с землёй. Эта такая конфигурация, когда Солнце, Земля и Марс находятся на одной прямой. В это время планета наиболее яркая. Увидеть её на небе можно и невооруженным взглядом. Лучше всего в 10 вечера. Рыжая звездочке на северо-востоке в созвездии Тельца.Марс всё ещё хранит бесчисленное количество загадок, поэтому наше путешествие по красным просторам ещё не закончено.Возможно, новые открытия и за владимирским астрономом Антоном Андриановым.Юлия Шувалова, Егор Герасимов "Вести Владимир"