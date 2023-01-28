Их любили и продолжают любить миллионы зрителей. Предлагаем сегодня вспомнить яркое имя в...

Их любили и продолжают любить миллионы зрителей. Предлагаем сегодня вспомнить яркое имя в советском кинематографе Владимир Гусев. Очень надеюсь , что кто-то сегодня откроет для себя этого актера, который кстати был нашим земляком.Эпизодическая роль в оскароносной ленте. В роли генерала, пришедшего с супругой в химчистку, - мечта героини Ирины Муравьевой , - Владимир Гусев. Всего две реплики, несколько взглядов и незабываемая улыбка актера. Сцена и сегодня любима зрителями.Игорь Мельников, кинорежиссер:- Я помню что даже в машине у него - Владимира Михайловича фуражка лежала . На всякий случай, если инспектор ГАИ остановит. Пользовался моментом. ДаВ альбоме Мельниковых ,конечно, есть и автограф Владимира Михайловича. Подпись в виде гуся. Владимирский кинорежиссер не раз бывал в знаменитой семье. Дружен с сыном актера - Сергеем. Вместе служили. А когда впервые увидел самого артиста.Игорь Мельников, кинорежиссер:-Я его не узнал. Просто человек и человек. А это любого актера так. Он обаятелен очень, от него веяло добром.Люди, близко знавшие киноактера, всегда отмечали его человеческие качества - справедливое, доброжелательное сердце и глубокую душу. К тому же природа одарила его удивительной красотой. Актера называли советским Ален Делоном.Слава к Гусеву пришла в 50-е - после судьбоносной картины "Человек родился".Общежитие, в котором жил голубоглазый "кумир советских женщин", превратилось в осажденную крепость. Толпы влюбленных поклонниц - в буквальном смысле ломились в двери - вспоминала Людмила Гурченко - партнерша по фильмам "Карнавальная ночь" и "Девушка с гитарой"В фильмографии Гусева около 70 разных ролей. И самые запоминающиеся - военные. Не всем актерам в СССР доверяли "носить погоны". Но Гусеву мундир шел. И в кино он прошел путь от солдата до генерала.Символично, что день рождения у Владимира Михайловича - 23 февраля - в День защитника Отечества. Родился он в городе Кохма, а детские годы и юность провел в Собинке. Правда об этом мало, кто знает. Гусев практически не давал интервью. Но собинцы помнят и гордятся своим знаменитым земляком.Вера Борисовна Соколова, руководитель музея истории г. Собинки:- Его отец был военным и был прислан в собинский исполнительный комитет. По словам старожилов он в течение нескольких лет работал председателем Собинского горисполкома. Семье была предоставлена квартира в двухквартирном доме №1 по улице Куйбышева.Как рассказывает Вера Борисовна, Владимир Гусев уже в школе увлекся театром, любил показывать пародийные сцены, мечтал стать профессиональным артистом. А вот родители были против - хотели, чтобы сын продолжил путь отца и стал военным.Тем не менее Гусев с первой попытки поступил во ВГИК и окончил ее в 1957 году. Собинские старожилы вспоминали, когда в местном кинотеатре "Восход" шли фильмы с земляком , зал не мог вместить желающих. Уже будучи звездным артистом Гусев часто приезжал в Собинку. И не только на адрес - Куйбышева 1- как выяснили краеведы.Вера Борисовна Соколова, руководитель музея истории г. Собинки:- А в середине 60-х самья Гусевых получила новую квартиру по улице Г- 6, где прожили до самой смерти. В последствии Владимир Гусев говорил,"что Собинка для него самый родной город, ибо здесь находятся могилы его самых любимых людей".Владимира Михайловича не стало 7 февраля 2012. В последние годы он сильно болел,был прикован к постели, но отказывался от госпитализации и умер в кругу близких людей- жены Валентины, с которой прожил вместе 54 года.Одно время на малой родине артиста даже собирались установить мемориальную доску на доме, где он жил в детстве. Но, увы, так и забыли.Татьяна Воронцова, Илья Хлудов "Вести - Владимир".