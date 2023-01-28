А теперь о мастерах, которые делают нашу жизнь прекрасней. Впереди - профессиональный праздник...

А теперь о мастерах, которые делают нашу жизнь прекрасней. Впереди - профессиональный праздник специалистов ювелирного дела. Некоторые секреты их мастерства разузнала Любовь Клюквина.Профессия - украшать. Ювелир Александр Володин создает красоту в собственной мастерской уже 18 лет. Ещё со времен учебы на реставратора музейного металла знаком со всеми ювелирными техниками. Сам разрабатывает индивидуальный 3D-дизайн украшений. Может отремонтировать любые ювелирные изделия. Положить на них эмаль, нанести золочение, серебрение или родирование.Александр Володин, ювелир:- Каждый человек выбирает для себя изделие, которое ему нравится. Здесь нет определенных стандартов, поэтому для человека важно свою индивидуальность показать.Чем уникальнее заказ, тем ярче при его изготовлении горят глаза мастера.- Уникальный заказ делал фонендоскоп для врача, т.е. подарок, венцы делал уникальные. Они в Суздале лежат. В Покровском монастыре, если кого интересует увидеть.Это любимая техника ювелира - скань. Древняя, филигранная и дорогая. Ажурный, напаянный на металлический фон узор из тонкой металлической проволоки. К Александру Володину можно обращаться и за реставрацией. Как новая, вышла из-под его руки икона Божией Матери для Тихвинской церкви в селе Суходол.Для сложного ремонта - лазерный станок. Один из лучших в областной столице. Позволяет сделать ремонт без нагрева изделий, чтобы не повредить камни, которые не подлежат термообработке.Каждая изготовленная драгоценность в мастерской Александра Володина апробируется и проверяется на качество в государственной пробирной палате в Нижнем Новгороде, после чего ставится государственное клеймо. Кстати, без пробы подлинность украшения сам покупатель без мастера не определит. Нужны реактивы. Помощь профессионала потребуется вам и в уходе за украшениями.Александр Володин, ювелир:- Если вы носите одежду, вы её стираете. Так же и ювелирные украшения. Лучше раз в месяц принести. Ну может раз в полгода. Хотя бы принести помыть в ультразвуке в ювелирных мастерских. С них уйдёт грязь, и они под камнями почистятся, будут блестеть лучше. Если хотите привести их к новому, тогда лучше отдать на полировку и чистку профессиональную.Например, серебро. Если металл не покрыт родием или керамическим лаком, он всегда будет темнеть - окисляться на воздухе. В руках Александра Володина все начинает сверкать.- Старое золото, говорят, лучше нового.- Нет. Золото оно и есть золото. Хоть старое, хоть новое. Надо пробу смотреть. А оценивается уже изделие. Качество изделия.Цены на металл и камни могут меняться, но стоимость профессиональной работы самая доступная во Владимире, уверяет ювелир. Для клиентов у него постоянные акции.Александр Володин, ювелир:- Если цепочку заказывают и браслет одинакового плетения, одинаковой толщины, то делаю скидку на браслет. Постоянным клиентам семь процентов всегда скидку делаю.Вот, что бывает, когда работа - это ещё и хобби. И заниматься им сплошное удовольствие.Любовь Клюквина, Илья Хлудов, "Вести Владимир".