А теперь о мастерах, которые делают нашу жизнь прекрасней. Впереди - профессиональный праздник...
А теперь о мастерах, которые делают нашу жизнь прекрасней. Впереди - профессиональный праздник специалистов ювелирного дела. Некоторые секреты их мастерства разузнала Любовь Клюквина.
Профессия - украшать. Ювелир Александр Володин создает красоту в собственной мастерской уже 18 лет. Ещё со времен учебы на реставратора музейного металла знаком со всеми ювелирными техниками. Сам разрабатывает индивидуальный 3D-дизайн украшений. Может отремонтировать любые ювелирные изделия. Положить на них эмаль, нанести золочение, серебрение или родирование.
Александр Володин, ювелир:
- Каждый человек выбирает для себя изделие, которое ему нравится. Здесь нет определенных стандартов, поэтому для человека важно свою индивидуальность показать.
Чем уникальнее заказ, тем ярче при его изготовлении горят глаза мастера.
- Уникальный заказ делал фонендоскоп для врача, т.е. подарок, венцы делал уникальные. Они в Суздале лежат. В Покровском монастыре, если кого интересует увидеть.
Это любимая техника ювелира - скань. Древняя, филигранная и дорогая. Ажурный, напаянный на металлический фон узор из тонкой металлической проволоки. К Александру Володину можно обращаться и за реставрацией. Как новая, вышла из-под его руки икона Божией Матери для Тихвинской церкви в селе Суходол.
Для сложного ремонта - лазерный станок. Один из лучших в областной столице. Позволяет сделать ремонт без нагрева изделий, чтобы не повредить камни, которые не подлежат термообработке.
Каждая изготовленная драгоценность в мастерской Александра Володина апробируется и проверяется на качество в государственной пробирной палате в Нижнем Новгороде, после чего ставится государственное клеймо. Кстати, без пробы подлинность украшения сам покупатель без мастера не определит. Нужны реактивы. Помощь профессионала потребуется вам и в уходе за украшениями.
Александр Володин, ювелир:
- Если вы носите одежду, вы её стираете. Так же и ювелирные украшения. Лучше раз в месяц принести. Ну может раз в полгода. Хотя бы принести помыть в ультразвуке в ювелирных мастерских. С них уйдёт грязь, и они под камнями почистятся, будут блестеть лучше. Если хотите привести их к новому, тогда лучше отдать на полировку и чистку профессиональную.
Например, серебро. Если металл не покрыт родием или керамическим лаком, он всегда будет темнеть - окисляться на воздухе. В руках Александра Володина все начинает сверкать.
- Старое золото, говорят, лучше нового.
- Нет. Золото оно и есть золото. Хоть старое, хоть новое. Надо пробу смотреть. А оценивается уже изделие. Качество изделия.
Цены на металл и камни могут меняться, но стоимость профессиональной работы самая доступная во Владимире, уверяет ювелир. Для клиентов у него постоянные акции.
Александр Володин, ювелир:
- Если цепочку заказывают и браслет одинакового плетения, одинаковой толщины, то делаю скидку на браслет. Постоянным клиентам семь процентов всегда скидку делаю.
Вот, что бывает, когда работа - это ещё и хобби. И заниматься им сплошное удовольствие.
Любовь Клюквина, Илья Хлудов, "Вести Владимир".