27 января во Владимире открылся XXXI городской конкурс «Педагог года». Об этом сообщили в городской администрации. На состязание заявились 12 специалистов. Это учителя начальных классов,

27 января во Владимире открылся XXXI городской конкурс «Педагог года». Об этом сообщили в городской администрации. На состязание заявились 12 специалистов. Это учителя начальных классов, гимназий, иностранных языков, логопеды и воспитатели детских садов. Конкурсанты уже представили на суд жюри по две своих работы: модульное описание педагогического опыта и информацию об использовании Интернета в профдеятельности. Теперь