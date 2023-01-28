Во Владимире не успели потратить деньги на расселение жителей из аварийных домов в 2022 году. На...

Во Владимире не успели потратить деньги на расселение жителей из аварийных домов в 2022 году.На заседании городского совета народных депутатов и.о. начальника управления ЖКХ Алексей Шумник отчитался о расходах на расселение жильцов аварийных домов. По итогам 2022 года в бюджете областной столицы остались больше 50 миллионов рублей, освоение которых перенесут на 2023 год.В 2022 году госкорпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ» в рамках муниципальной программы выделила Владимиру 251,5 миллиона рублей. Из них 50,3 миллиона не успели потратить. Из областного бюджета также направили субсидию в 3,8 миллиона. От этой суммы остались 770 тысяч рублей — эти деньги придется вернуть региону."Такие суммы остались на счете не потому, что мало людей переселили. Владимир в прошлом году получил дополнительное финансирование, чтобы «ускоренными темпами» расселить граждан из аварийных домов.Остатки субсидии будут использованы по целевому назначению на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", сообщил Шумник.В 2023 году во Владимире планировали построить два многоквартирных дома для переселения в них людей из аварийного жилья.В городе на данный момент признаны аварийными 73 многоквартирных дома, в которых живут около 1200 человек. И этот список пополняется после регулярных прокурорских проверок.В прошлом году областной бюджет выделил 9,2 миллиона рублей для компенсации части затрат на проведение капитального ремонта в нескольких многоквартирных домах Владимира. В 2022 году работы выполнялись в домах №3 на Верхней Дуброве, №25 на Соколова-Соколенка и №25 на улице Октябрьской микрорайона Оргтруд. Эти выделенные деньги тоже не успели «освоить» потому, что их перечислили только 30 декабря.Все нереализованные средства депутаты решили внести в расходную часть городского бюджета на 2023 год.Фото pxfuel.com