Во Владимире обманутые дольщики получат выплаты, компенсирующие затраты при оформлении...
Во Владимире обманутые дольщики получат выплаты, компенсирующие затраты при оформлении договоров.
В реестре проблемных объектов остался только один дом на улице Музейная, 13. Там числится 10 договоров долевого участия. Обманутые дольщики получат выплаты, компенсирующие затраты при оформлении договоров, в первом квартале, сообщила замдиректора министерства строительства.
В 2022 году исключили из реестра дома на Всесвятской, Центральной, 1-ой Пионерской и Школьном проезде. Одни дольщики получили квартиры, другие - компенсации.
По домам на 1-ой Пионерской и Центральной в Коммунаре остались проблемы по подаче коммунальных услуг. Вопросы решают управляющие компании вместе с ресурсоснабжающими организациями.
Фото pxfuel.com