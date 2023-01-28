Во Владимире обманутые дольщики получат выплаты, компенсирующие затраты при оформлении...

Во Владимире обманутые дольщики получат выплаты, компенсирующие затраты при оформлении договоров.В реестре проблемных объектов остался только один дом на улице Музейная, 13. Там числится 10 договоров долевого участия. Обманутые дольщики получат выплаты, компенсирующие затраты при оформлении договоров, в первом квартале, сообщила замдиректора министерства строительства.В 2022 году исключили из реестра дома на Всесвятской, Центральной, 1-ой Пионерской и Школьном проезде. Одни дольщики получили квартиры, другие - компенсации.По домам на 1-ой Пионерской и Центральной в Коммунаре остались проблемы по подаче коммунальных услуг. Вопросы решают управляющие компании вместе с ресурсоснабжающими организациями.Фото pxfuel.com