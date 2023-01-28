Во Владимирских ломбардах число займов сократилось на 10%, но объём средств вырос на 2,3%. По...

Во Владимирских ломбардах число займов сократилось на 10%, но объём средств вырос на 2,3%.По статистике Банка России, за 9 месяцев жители 33 региона заняли в ломбардах 813 миллионов рублей. Оформлено 58 тысяч кредитных договоров.Число займов сократилось на 10%, но объём средств вырос на 2,3%. В среднем, у владимирцев выходит 14 тысяч рублей, сдавая ювелирные изделия. На начало октября общий долг клиентов владимирских ломбардов составлял 256,7 миллионов рублей."Организации не имеют права брать с заёмщика проценты в день заключения договора", - подчеркнул Банк России.Фото pxfuel.com