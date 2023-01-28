С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179153 владимирцев.

Во Владимирской области 28 января выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 6 человек. Ещё по 5 жителей подхватили опасный вирус в Муромском и Ковровском, 3 - в Гусь-Хрустальном, по 2 - в Вязниковском и Гороховецком, по 1 - в Александровском, Собинском, Камешковском, Меленковском и Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179153 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49736 заболевших во Владимире, 21167- в Ковровском районе и 19347 - в округе Муром.