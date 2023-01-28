Во Владимирской области 29 января, по прогнозам синоптиков, погода будет пасмурной, возможно...
Во Владимирской области 29 января, по прогнозам синоптиков, погода будет пасмурной, возможно небольшой снег.
Температура воздуха повысится до -4°C, ночью столбик термометра опустится до -7°C.
Атмосферное давление в течение суток будет меняться от 745 до 752 мм.рт.ст. Относительная влажность воздуха 87%.
Магнитное поле спокойное. Ветер сменится с южного на юго-западный, 4 м/с.
29 января отмечается день поклонения честным цепям апостола Петра. В народе этот день называли Пётр-полукорм, поскольку до этого времени у крестьян выходила половина зимнего корма для скота. По этому поводу народ приметил: «Если в амбарах ржаного хлеба осталось больше половины, быть хорошему урожаю».
Фото pxfuel.com