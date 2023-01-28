На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 января 2023 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 января 2023 года лабораторно подтверждено 28 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.6— во Владимире5 — в Муромском районе5 — в Ковровском районе1 — в Александровском районе1 — в Собинском районе3 — в Гусь-Хрустальном районе1 — в Камешковском районе2 — в Гороховецком районе1 — в Меленковском районе2 — в Вязниковском районе1 — в Суздальском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 179153 случая заболевания.