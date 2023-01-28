На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 января 2023 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 января 2023 года лабораторно подтверждено 28 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
6— во Владимире
5 — в Муромском районе
5 — в Ковровском районе
1 — в Александровском районе
1 — в Собинском районе
3 — в Гусь-Хрустальном районе
1 — в Камешковском районе
2 — в Гороховецком районе
1 — в Меленковском районе
2 — в Вязниковском районе
1 — в Суздальском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 179153 случая заболевания.