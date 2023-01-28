Во Владимирской области Роскачество проверит мягкие игрушки Чебурашки. Роскачество проведет...

Во Владимирской области Роскачество проверит мягкие игрушки Чебурашки.Роскачество проведет исследование детских мягких игрушек Чебурашек, которые получили популярность после выхода фильма, сообщает РБК.По словам ведомства, чаще всего игрушки производят в Китае и все они разного качества. Поступали негативные отзывы о качестве данных игрушек: неприятный запах и быстрое изнашивание игрушек. В связи с этим было принято провести проверку.Результаты исследования сообщат во втором квартале 2023 года.Фото pxfuel.com