Во Владимирской области сельские старосты получили возможность избираться в местные Советы. 25...

Во Владимирской области сельские старосты получили возможность избираться в местные Советы.25 января 2023 года Госдума приняла закон, позволяющий сельским старостам избираться в местные Советы. Одним из инициаторов изменений был председатель регионального отделения Ассоциации юристов России Вячеслав Картухин.В решении этого вопроса, главная поддержка была со стороны председателя комитета по государственному строительству и законодательству Павла Владимировича Крашенинникова.Фото: официальный телеграм-канал Вячеслава Картухина