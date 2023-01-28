В среднем температура воздуха будет превышать климатическую норму на три градуса.

Владимирские синоптики рассказали о погоде на февраль. В среднем температура воздуха будет превышать климатическую норму на три градуса. В регионе ожидаются снегопады.Как рассказали в центре погоды «Фобос», количество осадков превысит многолетние показатели примерно на 10-20%.С 1 по 5 числа температура воздуха будет колебаться от -1 до -8. До конца зимы столбик термометра не должен опуститься ниже -9 градусов Цельсия. Самыми холодными станут 7 и 17 февраля.