Во Владимирской области стартовала межрегиональная гонка на ездовых собаках «Семь вёрст...Crazy...

Во Владимирской области стартовала межрегиональная гонка на ездовых собаках «Семь вёрст...Crazy Dog».С 27 по 29 января в Доброграде проходит межрегиональная гонка на ездовых собаках «Семь вёрст...Crazy Dog».В чемпионате принимают участие 150 спортсменов и 500 собак из 12 регионов.Начало мероприятия состоялось 27 января и продолжится 28 - 29 января.Фото: Официальная группа Вконтакте «Семь вёрст...Crazy Dog».