Во Владимирской области стартовала межрегиональная гонка на ездовых собаках «Семь вёрст...Crazy...
Во Владимирской области стартовала межрегиональная гонка на ездовых собаках «Семь вёрст...Crazy Dog».
С 27 по 29 января в Доброграде проходит межрегиональная гонка на ездовых собаках «Семь вёрст...Crazy Dog».
В чемпионате принимают участие 150 спортсменов и 500 собак из 12 регионов.
Начало мероприятия состоялось 27 января и продолжится 28 - 29 января.
Фото: Официальная группа Вконтакте «Семь вёрст...Crazy Dog».