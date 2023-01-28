Во Владимирской области власти израсходовали 11 миллионов рублей на капитальный ремонт в...

Во Владимирской области власти израсходовали 11 миллионов рублей на капитальный ремонт в поликлиниках.В поликлинических отделениях поселков Бавлены и Белая речка Владимирской области был сделан капитальный ремонт в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена в здравоохранении».Стоимость работ по капитальному ремонту составила 11 миллионов 771 тысячу 449 рублей. Капитальный ремонт не проводился никогда. Вода в здании была только холодная. Отопления не было. Сейчас наладили инженерные коммуникации, установлен водонагреватель. Теперь в здании появилась горячая вода.Утепленный фасад здания позволяет сохранить тепло в здании. Также произведена замена электрической проводки, отопительных приборов, систем водоснабжения и канализации, заменена сантехника. Установлены подвесные потолки, стеклопакеты, двери. Снаружи положили нескользящую плитку и установлены новые поручни. Капитально отремонтирована крыша. Новая регистратура, расширенный кабинет терапевта, новые помещения для приема врачей, современные санузлы, душевые кабины, кабинет для отдыха персонала.Поликлиническое отделение поселка Белая речка обслуживает более 2000 человек, прием будут вести два фельдшера. В обоих отделениях уже идет прием пациентов.Фото: официальная страница вконтакте газета Кольчугинские новости