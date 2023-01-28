За нарушение правил выгула собак жителям Владимирской области будет грозить штраф. Во Владимирской...

За нарушение правил выгула собак жителям Владимирской области будет грозить штраф.Во Владимирской области за нарушение при выгуле домашних питомцев, хозяев теперь могут оштрафовать до трех тысяч рублей. Владельцы должны следить за своими домашними животными, особенно в общественных местах. Выгуливать собак нужно строго на поводке."Составлять протоколы о нарушениях будет региональная инспекция по обращению с животными, а также должностные лица местной администрации", - сообщил заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Дмитрий Рожков.Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.Фото pxfuel.com