Житель Владимирской области предстанет перед судом за совершение пяти преступлений. Житель Мурома...

Житель Владимирской области предстанет перед судом за совершение пяти преступлений.Житель Мурома предстанет перед судом за совершение пяти преступлений. Обвиняемый похитил мужские спортивные костюмы и парфюмерную продукцию из магазинов города. Также обманным путем похитил мобильный телефон у своего приятеля под предлогом позвонить, сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Общий ущерб составил более 20 тысяч рублей. В данный момент заведено уголовное дело и направлено для рассмотрения в суд. Муромлянин признал свою вину.Фото pxfuel.com