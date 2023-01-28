Жители Владимирской области теперь могут обратиться за помощью в следственное управление через...

Жители Владимирской области теперь могут обратиться за помощью в следственное управление через социальные сетиГраждане могут в любое время подать обращение по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, жалобы на действия (бездействие) и процессуальные решения следователей и руководителей следственных отделов СУ СК России по Владимирской области.В следственном управлении существуют различные каналы связи:• Телефон (для справочной информации): 8 (4922) 47-29-32;• Телефон доверия: 8-915-790-22-65;• Телефон для приема сообщений от жителей новых субъектов РФ, а также Украины, прибывших на территорию России: 8-915-795-75-95;• Круглосуточный телефон «Ребёнок в опасности»: 8(4922) 47-29-25, 8-915-750-86-08;• Телефон для приема сообщений от представителей бизнеса, подвергшихся давлению: 8-915-792-25-11;• Телефон для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей: 8-915-790-22-49;• Адрес: 600000, город Владимир, Октябрьский проспект, д. 22а;• Интернет-приемная: https://vladimir.sledcom.ru/references;Социальные сети – Вконтакте: https://vk.com/susk33; Телеграм канал: https://t.me/SU_SKR33.Жители Владимирской области для получения помощи, могут братиться в следственное управление через социальную сеть "ВКонтакте". Это позволит повысить эффективность обратной связи с населением.По статистике за 2022 год, следственным управлением по Владимирской области рассмотрено 3435 обращений, из которых 2227 рассмотрено по существу. Проведено 756 личных приемов граждан, получено 40 сообщений по телефонным линиям и приняты соответствующие меры.Фото: официальная страница вконтакте СУ СК России по Владимирской области