Об этом рассказали сотрудники пресс-службы Правительства региона.

18 миллионов рублей выделено на реставрацию церквей Владимирской области. Об этом рассказали сотрудники пресс-службы Правительства региона.В 2024 году будут отреставрированы несколько церквей – Никольская в деревне Скоморохово под Киржачём, Воскресенская в селе Головенцыно Суздальского района и Казанская в Семёновском под Собинкой. Такой проект сходит в состав новой государственной программы «Культурное наследие Владимирской области.В прошлом году на эти цели выделялось порядка 12 миллионов рублей. Было отремонтировано два храма в Камешковском и Суздальском районах. Как сообщила Мария Волозина, начальник региональной Инспекции госохраны объектов наследия, эта работа будет проводится на постоянной основе. Принято решение проводить консервацию не менее трёх объектов каждый год.