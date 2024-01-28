Об этом предупредила компания ООО «ВСК», официальный подрядчик ФКУ «Упрдор “Москва – Нижний Новгород”».

До 30 января на трасе Р-132 под Гусь-Хрустальным введено реверсивное движение. Об этом предупредила компания ООО «ВСК», официальный подрядчик ФКУ «Упрдор "Москва – Нижний Новгород”».Так, между деревнями Вашутино и Бабино будут вестись дорожные работы. Каждый день с 9:00 до 16:00 рабочие будут ремонтировать участок на полосе в сторону Владимира. Движение будет регулироваться с помощью специальных светофоров.