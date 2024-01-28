Количество обращений жителей Владимирской области через Госуслуги превысило 30 тысяч.
В регионе...
Количество обращений жителей Владимирской области через "Госуслуги" превысило 30 тысяч.
В регионе 33 в 2023 году в Платформе обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе» рассмотрено 31196 сообщений.
Наиболее популярные категории:
- Обращение по проблемам медицины;
- Автомобильные дороги;
- Дворы и территории общего пользования;
- Мусор;
- Многоквартирные дома;
- Благоустройство.
Более 50% поступивших сообщений с сокращенными сроками рассмотрения: 1-10 дней.
В модуле «Голосования» проведено:
- опросов и обсуждений: 125
- голосования по объектам благоустройства «ФКГС»: 13
- общественных обсуждения/публичных слушаний: 150
- прямых линий: 14.
Напомним, что платформа обратной связи во Владимирской области позволяет жителям в короткие сроки решить актуальные вопросы, касающиеся всех сфер жизнедеятельности, отследить на каком этапе находится обращение.
Фото: Nick Morrison on Unsplash