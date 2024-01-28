Количество обращений жителей Владимирской области через Госуслуги превысило 30 тысяч. В регионе...

Количество обращений жителей Владимирской области через "Госуслуги" превысило 30 тысяч.В регионе 33 в 2023 году в Платформе обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе» рассмотрено 31196 сообщений.Наиболее популярные категории:- Обращение по проблемам медицины;- Автомобильные дороги;- Дворы и территории общего пользования;- Мусор;- Многоквартирные дома;- Благоустройство.Более 50% поступивших сообщений с сокращенными сроками рассмотрения: 1-10 дней.В модуле «Голосования» проведено:- опросов и обсуждений: 125- голосования по объектам благоустройства «ФКГС»: 13- общественных обсуждения/публичных слушаний: 150- прямых линий: 14.Напомним, что платформа обратной связи во Владимирской области позволяет жителям в короткие сроки решить актуальные вопросы, касающиеся всех сфер жизнедеятельности, отследить на каком этапе находится обращение.Фото: Nick Morrison on Unsplash