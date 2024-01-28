Итоги прошедшего года были подведены на учебно-методическом сборе РСЧС.
За год количество смертей на пожарах снизилось на 33% во Владимирской области. Итоги прошедшего года были подведены на учебно-методическом сборе РСЧС.
Кроме того, по итогам года специалисты отметили сокращение количества пожаров на 8%, а также положительная динамика, связанная с происшествиями на воде – на 25% люди стали реже лесть на рожон.
На заседании присутствовали зам губернатора региона, начальник Владимирского ГУ МЧС и другие руководители. В конце подведения итогов лучшие специалисты были отмечены наградами.