Итоги прошедшего года были подведены на учебно-методическом сборе РСЧС.

За год количество смертей на пожарах снизилось на 33% во Владимирской области. Итоги прошедшего года были подведены на учебно-методическом сборе РСЧС.Кроме того, по итогам года специалисты отметили сокращение количества пожаров на 8%, а также положительная динамика, связанная с происшествиями на воде – на 25% люди стали реже лесть на рожон.На заседании присутствовали зам губернатора региона, начальник Владимирского ГУ МЧС и другие руководители. В конце подведения итогов лучшие специалисты были отмечены наградами.