Космический мониторинг поможет спасти леса Владимирской области от черных лесорубов. В 2024 году...

Космический мониторинг поможет спасти леса Владимирской области от "черных лесорубов".В 2024 году дистанционный мониторинг использования лесов будет проводиться в каждом втором регионе страны. Его площадь увеличится на 20% и достигнет 300 млн гектаров - все леса, где ведется интенсивная коммерческая заготовка древесины, сообщает «Российская газета».Благодаря космомниторингу в 2023 году объём незаконно заготовленной древесины в стране сократился более чем в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом – с 343,5 до 212,2 тысяч кубометров.Количество зафиксированных случаев незаконной рубки также значительно снизилось – с 1524 до 980.За последнее 5 лет наблюдается в целом снижение объёмов незаконно заготовленной древесины на 1000 гектаров – с 6,9 до 0,8 кубометров.Фото: Geranimo on Unsplash