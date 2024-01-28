Лыжня России: как владимирцам принять участие в гонке и сохранить здоровье. Главные практические...

"Лыжня России": как владимирцам принять участие в гонке и сохранить здоровье.Главные практические советы, как в этом году регистрироваться на «Лыжню России» предлагает пресс-служба Минспорта ВО.Напомним, что самая массовая гонка зимнего сезона пройдет 10 февраля.Центральной площадкой гонки во Владимирской области станет парк «Дружба».В азарте соревнований легко получить обморожение, предупреждают специалисты Роспотребнадзора по Владимирской области.Чаще поражение затрагивает нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук и ног, приводя к временному нарушению кровообращения, потере чувствительности, а в тяжёлых случаях – к необратимым нарушениям.Наибольшему риску холодовой травмы подвергаются дети, у которых в силу возраста не завершено формирование систем терморегуляции, и пожилые люди.К первым признакам обморожения относятся: онемение, чувство покалывания и покраснение поражённого участка кожи. В большинстве случаев, при холодовом поражении ситуацию исправит согревание на протяжении 20-30 минут. Поместите участки, пострадавшие от обморожения, в тёплую, но не горячую воду. Если тёплой воды нет, согреть поражённые участки, поможет тепло собственного тела (обмороженные кисти быстро отогреются под мышками).В более серьёзных случаях, если кожа, пострадавшая от мороза белеет, твердеет, покрывается волдырями, надо как можно быстрее обратиться за профессиональной медицинской помощью.Не растирайте обмороженные участки снегом и не массируйте их, это может привести к усугублению процесса.Ни в коем случае не используйте для согревания электрические грелки, нагревательные приборы, приборы, предназначенные для отопления и открытый огонь. Чувствительность поражённых участков кожи снижена, и такой способ согревания может привести к ожогу.Ссылка на запись через «Госуслуги» https://clck.ru/374PS5.Фото: Alain Wong on Unsplash, пресс-служба Минспорта ВО,