Лыжня России: как владимирцам принять участие в гонке и сохранить здоровье.
Главные практические...
"Лыжня России": как владимирцам принять участие в гонке и сохранить здоровье.
Главные практические советы, как в этом году регистрироваться на «Лыжню России» предлагает пресс-служба Минспорта ВО.
Напомним, что самая массовая гонка зимнего сезона пройдет 10 февраля.
Центральной площадкой гонки во Владимирской области станет парк «Дружба».
В азарте соревнований легко получить обморожение, предупреждают специалисты Роспотребнадзора по Владимирской области.
Чаще поражение затрагивает нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук и ног, приводя к временному нарушению кровообращения, потере чувствительности, а в тяжёлых случаях – к необратимым нарушениям.Наибольшему риску холодовой травмы подвергаются дети, у которых в силу возраста не завершено формирование систем терморегуляции, и пожилые люди.
К первым признакам обморожения относятся: онемение, чувство покалывания и покраснение поражённого участка кожи. В большинстве случаев, при холодовом поражении ситуацию исправит согревание на протяжении 20-30 минут. Поместите участки, пострадавшие от обморожения, в тёплую, но не горячую воду. Если тёплой воды нет, согреть поражённые участки, поможет тепло собственного тела (обмороженные кисти быстро отогреются под мышками).
В более серьёзных случаях, если кожа, пострадавшая от мороза белеет, твердеет, покрывается волдырями, надо как можно быстрее обратиться за профессиональной медицинской помощью.
Не растирайте обмороженные участки снегом и не массируйте их, это может привести к усугублению процесса.
Ни в коем случае не используйте для согревания электрические грелки, нагревательные приборы, приборы, предназначенные для отопления и открытый огонь. Чувствительность поражённых участков кожи снижена, и такой способ согревания может привести к ожогу.
Ссылка на запись через «Госуслуги» https://clck.ru/374PS5.
Фото: Alain Wong on Unsplash, пресс-служба Минспорта ВО,