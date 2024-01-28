Об этом свидетельствуют данные сайта My-Calend.ru.

Магнитные бури продолжатся во Владимирской области продляться до 31 января. Об этом свидетельствуют данные сайта My-Calend.ru.На сегодняшний день, солнечная активность уже идёт на спад. Но для многих это тоже может повлиять на самочувствие.До конца этого месяца у метеочувствительных владимирцев возможны скачки давления, учащение пульса, затруднённое дыхание и головокружение. Кроме того, геомагнитные возмущения могут стать причиной для боли в суставах.