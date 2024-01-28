На “Ополье” обнаружили 360 пачек контрафактной табачной продукции. Ей торговала женщина, которая работает продавцом в одной из секций рынка. Как сообщили в Роспотребнадзоре, при

На “Ополье” обнаружили 360 пачек контрафактной табачной продукции. Ей торговала женщина, которая работает продавцом в одной из секций рынка. Как сообщили в Роспотребнадзоре, при рассмотрении материалов, направленных из УМВД, было установлено, что гражданка торгует контрафактной табачной продукции без обязательной маркировки средствами идентификации. В отношении женщины составили протокол об административном нарушении. Мировой судья признал продавщицу виновной