Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Начальству владимирского централа прокуроры вынесли представление. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.Акт прокурорского реагирования был вынесен после проведённой проверки помощника спецпрокурора Александра Дуброва. Он обошёл тюрьму, камеры и провёл личный приём заключённых в ФКУ Т-2.Как сообщили в телеграм-канале прокуратуры, Александр Дубров наиболее пристально проверял соблюдение режима, норм организации труда, санитарного и материального обеспечения осуждённых, а также воспитательной работы с ними. В связи с чем вынесено представление – не уточняется.