Что нельзя делать
Народные приметы на 28 января: Что нельзя делать в этот день, чтобы не лишиться...
Что нельзя делать
Народные приметы на 28 января: Что нельзя делать в этот день, чтобы не лишиться будущих детей.
- Нельзя ссориться, кричать и конфликтовать, так как любой негатив может привлечь злые силы.
- Грустить, плакать или выражать недовольство погодой, какой бы она не была – по приметам это сулит неприятности и болезни.
- Принимать гостей или самому ходить в гости – по приметам это плохо отразится на семейных отношениях.
- По народным приметам нельзя бездетным парам и чужим детям дарить подарки – своих никогда не будет.
- Нельзя отказывать нуждающимся в помощи – это плохая примета, привлекающая нищету.
Погодные приметы
- По народным приметам в марте ожидается такая же погода, какая будет 28 января.
- Если рамы окон вспотели в мороз – это примета, что ожидается потепление.
- Если заря красная – это верная примета, что предстоят сильные морозы.
Фото: Eyestetix Studio on Unsplash