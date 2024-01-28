Что нельзя делать Народные приметы на 28 января: Что нельзя делать в этот день, чтобы не лишиться...

Что нельзя делатьНародные приметы на 28 января: Что нельзя делать в этот день, чтобы не лишиться будущих детей.- Нельзя ссориться, кричать и конфликтовать, так как любой негатив может привлечь злые силы.- Грустить, плакать или выражать недовольство погодой, какой бы она не была – по приметам это сулит неприятности и болезни.- Принимать гостей или самому ходить в гости – по приметам это плохо отразится на семейных отношениях.- По народным приметам нельзя бездетным парам и чужим детям дарить подарки – своих никогда не будет.- Нельзя отказывать нуждающимся в помощи – это плохая примета, привлекающая нищету.Погодные приметы- По народным приметам в марте ожидается такая же погода, какая будет 28 января.- Если рамы окон вспотели в мороз – это примета, что ожидается потепление.- Если заря красная – это верная примета, что предстоят сильные морозы.Фото: Eyestetix Studio on Unsplash