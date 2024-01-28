Об этом рапортует пресс-служба Правительства Владимирской области.

Огонь «Сердца России» из Мурома согрел ещё четыре региона. Об этом рапортует пресс-служба Правительства Владимирской области.Привезённая семьёй Терентьевых лампада, зажжённая в Троицком храме Свято-Троицкого монастыря, положила начало Году семьи. Но форуме-выставке «Россия» и был зажжён семейный очаг «Сердце России», который потихоньку начали принимать другие регионы нашей страны.Так, огонёк успели принять Пермский край, Оренбургская область, Якутия и Чукотка. Постепенно Очаг привезут и в другие субъекты России.