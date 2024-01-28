Пассажиры на владимирском вокзале наиболее активно пользовались видеозвонками через информационные...

Пассажиры на владимирском вокзале наиболее активно пользовались видеозвонками через информационные терминалы.Посчитано, что в минувшем году с использованием видеотерминалов на вокзальных комплексах Горьковской железной дороги было совершено 15,5 тыс. звонков, что на 3,5 % больше, чем в 2022 году.Сейчас видеотерминалы круглосуточно работают на 25 вокзалах Горьковской магистрали. Наиболее активно видеозвонки, с использованием информационно-справочных систем, совершаются на вокзалах Нижний Новгород, Владимир, Йошкар-Ола и Киров, сообщила пресс-служба ГЖД.За время работы устройств пассажиры чаще всего уточняли у операторов расписание поездов, наличие и стоимость билетов, построение маршрута с пересадками, а также путь отправления или прибытия нужного поезда.Наполним, что благодаря функции «Видеосправка» каждый пассажир может круглосуточно связаться с оператором контактного центра в режиме видеосвязи.Специалисты центра готовы ответить на любой интересующий вопрос на русском и английском языках.Кроме того, с помощью видеоматериалов пассажиры могут в интерактивном режиме получить общую информацию о вокзальном комплексе, ознакомиться с каталогом услуг и навигацией по вокзалу, его доступностью для маломобильных граждан.Фото: пресс-служба ГЖД.