Издательство Эксмо представило для читателей Дни.ру серию книг по психологии для детей и подростков, которая станет незаменимым ресурсом для каждой семьи. Эти издания созданы признанными экспертами в области психологии и педагогики и направлены на развитие эмоционального интеллекта, укрепление самооценки и формирование навыков социального взаимодействия у молодых читателей.

Издательство "Эксмо" представило для читателей "Дни.ру" серию книг по психологии для детей и подростков, которая станет незаменимым ресурсом для каждой семьи. Эти издания созданы признанными экспертами в области психологии и педагогики и направлены на развитие эмоционального интеллекта, укрепление самооценки и формирование навыков социального взаимодействия у молодых читателей.СиссиГофф. Сила внутри тебя. Как повысить самооценку и поборотьстрахи, 12+Эта книга — гид длядевушек, который содержит множество секретов и советов о том, как повыситьсамооценку, полюбить себя, научиться видеть свои сильные стороны и развиватьих. Благодаря этому изданию юные читательницы поймут, что всё необходимое дляобретения уверенности в себе у них есть, просто иногда оно скрыто глубоковнутри. Увлекательные задания и мудрые тренинги помогут им начать житьсовершенно по-новому, не зная страхов и тревог и буквально излучая силу.ТатьянаСевостьянова. # ХОЧУ СОБАКУ, или Практическоеруководство по исполнению желаний, 6+Татьяна Севостьянова -практикующий психолог-игропрактик. Много лет она помогает подросткамразобраться в себе и своих желаниях и даёт им работающие методики. В эту книгуона собрала практики, которые её ученики признали действительно эффективными.Татьяна научит как шаг за шагом добиться воплощения своей мечты, расставлятьцели и приоритеты и начать верить в себя и свой успех. Книга адресованаподросткам, поэтому это не учебник, наполненный упражнениями и заданиями, аувлекательная художественная история, в которой читатель незаметно для себяузнает и усваивает методики. А ещё здесь есть прелестные чёрно-белые иллюстрации,повторяющие основные мысли.Дженнифер Мур-Маллинос. Важные истории о том, как стать счастливым подростком, 12+В книге содержится сразу четыре истории про самые актуальные жизненные ситуации, с которыми сталкивается каждый подросток. Все истории связаны с типичными для этого возраста проблемами, затрагивают сферу общения со сверстниками и вопросы становления самодостаточной, уверенной в себе личности. После знакомства с каждой историей юные читатели смогут по-новому оценить изложенные в ней события благодаря разъяснениям психолога, а также провести самостоятельную работу над собой и сделать важные выводы на будущее. Кроме того, книга содержит рекомендации для родителей по выстраиванию с подрастающим ребенком спокойного и комфортного общения.ГарсиаЭ., Миральес Ф. Икигай для юных путешественников по жизни, 6+Икигай – это смыслжизни, возможность его поиска и воплощения, которые стали основой мировоззренияжителей Японии. Икигай стал неотъемлемой частью повседневной жизни японцев,поэтому в современном ритме уже никто не замечает. Но на деле проявляется он вмелочах: ответственном подходе к работе, умении радоваться мелочам, стремлениик гармонии и многом другом. А гармония — это и есть поиск себя и своего пути вжизни. Основав во всем мире новое движение благодаря новому подходу иакцентированию внимания на сущности икигай, мотивации и жизненной цели,придающих смысл человеческому существованию, авторы этого международногобестселлера предлагают свой практический подход тем, кто больше всего в немнуждается: детям и подросткам. Подростки часто страдают от стресса и неуверенностив себе, особенно в период, когда приходится принимать решения, определяющие всюдальнейшую жизнь. Правильные вопросы, которые ставят авторы, помогут ребенкунаправить свои силы, любопытство и талант на поиски своего пути в жизни.СиссиГофф. Ты можешь всЕ! Как обрести уверенность в себе, 6+Очень важно обрестиуверенность в себе, а также научиться справляться со своими эмоциями ипреодолевать тревожное состояние самостоятельно как можно раньше. Эта книга —руководство для девочек 9–11 лет, которое поможет им увидеть, какими храбрыми,сильными и умными их создала природа. Благодаря лёгкому понятному языку иразличным простым заданиям читательницы узнают практические способы борьбы стревогами, обретут уверенность в себе, станут более открытыми окружающим,увидят мир другими глазами.ХонинаИ.А., Смирнова Е.А. Я больше не боюсь! 20терапевтических сказок, 6+Сказкотерапия призванапомочь ребенку справиться со своими страхами, неуверенностью и увидеть алгоритмдействия в трудных ситуциях. На примере из жизни зверят дети поймут чтозатруднения можно успешно преодолевать – будь то страх монстра под кроватью,зубного врача или боязнь потеряться. К каждой сказке даются вопросы длязакрепления. А еще здесь есть полезные лайфхаки от психолога – как можнопредупредить появление страхов и поработать с ними, если они уже есть. Книгуиллюстрируют очаровательные картинки, которые не оставят никого равнодушным!