Синоптики предупредили, что начало недели во Владимирской области перевернёт погоду с ног на...

Синоптики предупредили, что начало недели во Владимирской области перевернёт погоду "с ног на голову".По европейской части России будет проходить мощный циклонический вихрь, который затянет туда массы тёплого атлантического воздуха.Но в понедельник, 29 января, в регионе 33 преимущественно облачно и тихо, без существенных осадков.Температура воздухе -3...-5 градусов.Атмосферное давление существенно выше нормы - барометры покажут 761 мм ртутного столба.Фото: