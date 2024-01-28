На сайте МВД уточняется, что мужчина разыскивается по уголовной статье.

Создателя лиги КВН «Владимирская Русь» Романа Александрова объявили в федеральный розыск. На сайте МВД уточняется, что мужчина разыскивается по уголовной статье, а сам розыск, по информации правоохранительных органов, «переобъявлен».Точной причины розыска Романа нет. По предположению «Чеснока», этим мог послужить случай, когда фигурант присвоил себе выделенные «Российскому союзу молодёжи» деньги. Речь идёт о 320 тысячах рублей. Тогда, по информации Счётной палаты, Александров не провёл 10 из 11 заявленных мероприятий.Бывший член общественной палаты региона не отадвал средства, на его организацию было подано в суд, где на «Российский союз молодёжи» была возложена обязанность вернуть деньги.