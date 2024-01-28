Стал известен возраст, в котором жители Владимирской области охотнее всего вступают в брак.
В 2023...
Стал известен возраст, в котором жители Владимирской области охотнее всего вступают в брак.
В 2023 году в отделах ЗАГС 33 региона зарегистрировано 8047 браков, сообщает пресс-служба Министерства по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области.
- 42% заявлений подано через портал Госуслуг.
- Самой популярной среди молодоженов стал канун Дня семьи, любви и верности – 07.07.2023.
- В прошлом году чаще женихи вступали в брак в 24 года, а невесты – в 21 год.
- В ЗАГСах Владимирской области заключили брак пары из 82 регионов России.
Напомним, что владимирский ЗАГС опубликовал красивые даты для свадебных торжеств в 2024 году.
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