Стал известен возраст, в котором жители Владимирской области охотнее всего вступают в брак. В 2023...

Стал известен возраст, в котором жители Владимирской области охотнее всего вступают в брак.В 2023 году в отделах ЗАГС 33 региона зарегистрировано 8047 браков, сообщает пресс-служба Министерства по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области.- 42% заявлений подано через портал Госуслуг. ⁣- Самой популярной среди молодоженов стал канун Дня семьи, любви и верности – 07.07.2023.- В прошлом году чаще женихи вступали в брак в 24 года, а невесты – в 21 год. ⁣- В ЗАГСах Владимирской области заключили брак пары из 82 регионов России.Напомним, что владимирский ЗАГС опубликовал красивые даты для свадебных торжеств в 2024 году.Фото: Danie Franco on Unsplash