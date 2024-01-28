Сто лет назад, 27 января 1924 г., состоял «новая Россия» прощалась с В.И. Ленина.

Сто лет назад, 27 января 1924 г., состоял «новая Россия» прощалась с В.И. Ленина. По всей стране в течение недели шли митинги и манифестации, останавливали работу фабрики и заводы. В нашем городе такой митинг прошел тоже. В музей-заповедник «Александровская слобода» недавно обратился краевед Е.Б. Бегляков с просьбой подтвердить или опровергнуть предположение, что на снимке, сделанном известным местным фотографом М.И. Герасимовым во время того митинга, запечатлен бюст вождя мирового пролетариата, который сейчас находится в коллекции музея. (Фотодокументы исследователь увидел в электронном Госкаталоге. Сейчас оригиналы хранятся в ГИМе. Вероятно, попали они туда в то время, когда «Александровская слобода» была его филиалом).Музейщики, уже обращавшиеся к этой теме, «опознали» бюст и подтвердили факт. Надо сказать, что экспонат из цемента довольно громоздкий – почти метр на метр – и очень тяжелый. Это и понятно, ведь изначально он был «уличным». В 1969 году чудом сохранившийся памятник передал в музей местный житель.Врио директора музея-заповедника М.К. Рыбакова делится: «Бюст создал в 1919 году советский скульптор Г.Д. Алексеев, задумавший увековечить Ленина после покушения на него. Уникальность работы в том, что делалась она по наброскам с натуры, т.е. непосредственно с Владимира Ильича в его кабинете. Работу признали чрезвычайно удачной, и в следующем году такие бюсты установили в 29 городах, в том числе и у нас. В Александрове памятник появился перед зданием Земской управы на нынешней ул. Революции, а тогда – ул. Ленина.Кстати, с этим связана интересная легенда. Говорят, что улицы «обменялись» названиями в ночь перед открытием самого известного монумента вождю, установленного на Советской площади в год празднования 50-летия Великого Октября. На мероприятие ожидались высокие партийные гости. Местные власти сочли политически некорректным, что к новому памятнику ведет ул. Революции, а ул. Ленина параллельна ей. Действовали быстро и решительно – жители заснули на одной улице, а проснулись на другой: утром к скульптуре вождя уже вела ул. Ленина, как и положено!»«Правильная» политическая линия коснулась и всех советских музеев, С конца 1920-х гг., независимо от профиля, обязательными атрибутами экспозиций стали изображения Ильича и других революционных лидеров. В этой связи с проверками музеи регулярно навещали высокие чиновники. Когда такая комиссия в 1937 году прибыла в Музей Александровской слободы, то за отсутствие цитат основоположников марксизма-ленинизма директор был отстранен от должности, а экскурсовод Ф.Ф. Лавровский в одночасье уволен.После этих событий в «Слободе» сформировалась обширная коллекция, посвященная В.И. Ленину. И в числе ее экспонатов есть несколько уникальных, как, например, бюст, о котором мы рассказали сегодня.