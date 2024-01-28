Тела 60-летнего мужчины и его 58-летней сожительницы были найдены в квартире 25 января. Также там обнаружили 35-летнего сына погибшей и его знакомую, их госпитализировали. Тревогу забила

Тела 60-летнего мужчины и его 58-летней сожительницы были найдены в квартире 25 января. Также там обнаружили 35-летнего сына погибшей и его знакомую, их госпитализировали. Тревогу забила родственница умерших. Она долго не могла до них дозвониться и, заподозрив неладное, обратилась в экстренные службы. Как сообщили в Следкоме, тела погибших были найдены без видимых признаков насильственной смерти.