Установлено, что контракт с первым подрядчиком, ИП Ксенофонтовым, Судогодская ЦРБ заключила еще в апреле прошлого года. Завершить капремонт фельдшерско-акушерского пункта в деревне

Установлено, что контракт с первым подрядчиком, ИП Ксенофонтовым, Судогодская ЦРБ заключила еще в апреле прошлого года. Завершить капремонт фельдшерско-акушерского пункта в деревне Ново-Петрово он должен был 1 августа. В установленный срок работы организация не выполнила, в связи с чем контракт с ней расторгли в одностороннем порядке. Договор с новым подрядчиком Судогодская ЦРБ заключила в 20