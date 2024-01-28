Владимирцам рассказали, чем опасны зарядки для телефонов и почему мобильники нельзя класть под...

Владимирцам рассказали, чем опасны зарядки для телефонов и почему мобильники нельзя класть под подушку.Оставленные под прямыми лучами солнца телефоны, планшеты, зарядные и смарт-устройства могут воспламениться и вызвать пожар, говорится в «Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)», разработанной специалистами ВНИИПО МЧС России.Не рекомендуется также разговаривать по телефону и играть во время его зарядки, так как вполне возможны перегрев устройства и последующий пожар. Также, по окончанию зарядки устройства, спасатели советуют не оставлять блок зарядного устройства в розетке.Ранее ведомство сообщало, что основной причиной возгорания смартфонов, планшетов и других гаджетов является неисправность зарядных устройств – поэтому не рекомендуется заряжать их ночью, пока все спят. Применять следует только сертифицированные зарядки и не оставлять без присмотра аккумуляторные батареи (power bank).Кроме того, ни в коем случае нельзя класть телефон под подушку, а если он зарядился до 100%, то следует сразу отключить его от сети.Фото: Rodion Kutsaiev on Unsplash