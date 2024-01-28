Владимирцам разъяснили, почему не имеющий автомобиля житель дома обязан платить за ворота или...

Владимирцам разъяснили, почему не имеющий автомобиля житель дома обязан платить за ворота или шлагбаум во дворе.Инспекция государственного жилищного надзора Владимирской области пояснила правила на конкретном примере.Собственница квартиры обратилась в суд с иском к управляющей организации. Просила исключить из квитанций плату за монтаж и последующее обслуживание автоматических ворот. Ссылалась на то, что машины в семье нет и пользоваться воротами никто не будет. Однако суды трех инстанций в удовлетворении иска отказали.Дело в том, что откатные ворота входят в состав общедомового имущества, бремя содержания которого несут собственники помещений в этом доме. Плата за установку и обслуживание откатных автоматических ворот была начислена истице на основании решения общего собрания.Более того, сама истица на этом собрании проголосовала «за».И отсутствие авто от платы не освобождает. Поскольку наниматели и собственники обязаны вносить плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Причем, независимо от факта пользования общим имуществом, например, лифтом.Фото: Anton Konovalov on Unsplash