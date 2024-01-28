Во Владимире выросла стоимость квадратного метра социального жилья.

Согласно новому решению, на первый квартал 2024 года, представленной администрацией Владимира, установлена новая среднерыночная цена за квадратный метр - 83 736 рублей. Это на 1318 рублей выше, чем несколько месяцев назад, когда стоимость составляла 82 418 рублей в четвертом квартале 2023 года.Таким образом, за два года официальная стоимость жилья в Владимире выросла более чем в два раза. В 2021 году она составляла 39 402 рубля за квадратный метр.Определение рыночной стоимости является необходимым для расчета социальных выплат на приобретение квартир и строительство домов, а также для предоставления жилья нуждающимся и малоимущим семьям по соцнайму.