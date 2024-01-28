Во Владимирской области благоустроили 40 общественных пространств: жители могут проголосовать за...

Во Владимирской области благоустроили 40 общественных пространств: жители могут проголосовать за новые проекты.За пять лет участия Владимирской области в проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» преобразились 894 территории, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.- благоустроено 629 дворов и 265 общественных территорий- вновь создано 40 общественных пространств, 115 детских площадок, 5 набережных- благоустроено 47 старых парков- появились 6 крупных спортобъектов- 9 муниципальных образований стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской средыЗа объекты, которые будут благоустроены в 2025 году, жители смогут проголосовать с 15 марта по 30 апреля на сайте za.gorodsreda.ru.Фото: пресс-служба Администрации Владимирской области и Правительства ВО.