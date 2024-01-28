Во Владимирской области хотят создать центр паралимпийских видов спорта для ветеранов СВО.
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Во Владимирской области хотят создать центр паралимпийских видов спорта для ветеранов СВО.
В Коврове на заседании комитетов по местному самоуправлению рассмотрят вопрос о необходимости получения гранта для создания организации для занятий по паралимпийским видам спорта, сообщает https://vk.com/gorodkovrovru.
С инициативой выступил депутат Денис Клеветов. По его задумке, в центре будут проходит занятия с военнослужащими, которые получили увечья в зоне СВО, и с лицами с ограниченными возможностями. Такие занятия помогут в социализации и реабилитации.
Фото: ThisisEngineering RAEng on Unsplash