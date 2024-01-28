Во Владимирской области хотят создать центр паралимпийских видов спорта для ветеранов СВО. В...

Во Владимирской области хотят создать центр паралимпийских видов спорта для ветеранов СВО.В Коврове на заседании комитетов по местному самоуправлению рассмотрят вопрос о необходимости получения гранта для создания организации для занятий по паралимпийским видам спорта, сообщает https://vk.com/gorodkovrovru.С инициативой выступил депутат Денис Клеветов. По его задумке, в центре будут проходит занятия с военнослужащими, которые получили увечья в зоне СВО, и с лицами с ограниченными возможностями. Такие занятия помогут в социализации и реабилитации.Фото: ThisisEngineering RAEng on Unsplash