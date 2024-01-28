Рейд, направленный на пресечение пьяной езды, сотрудники ГИБДД провели вечером и ночью в День студента, 25 января. В результате было зафиксировано более 30 нарушений правил дорожного движения,

Рейд, направленный на пресечение пьяной езды, сотрудники ГИБДД провели вечером и ночью в День студента, 25 января. В результате было зафиксировано более 30 нарушений правил дорожного движения, а также трое пьяных водителей. Один из них управлял машиной в нетрезвом состоянии, что подтвердили результаты мед. освидетельствования. Двое других водителей отказались «продуваться». На всех троих автолюбителей были