Сегодня отмечается особый День воинской славы России – 80 лет полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Сегодня отмечается особый День воинской славы России – 80 лет полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это единственный во всей мировой истории город, выдержавший столь длительную осаду – 872 дня!В музее-заповеднике «Александровская слобода» среди других предметов хранится несколько, тесно связанных с «блокадной историей». Но даже среди них есть письма, которые вызывают особые чувства... В военное время Александров стал важнейшим стратегическим железнодорожным узлом, через который проходили на фронт эшелоны с оружием, боеприпасами, продовольствием. Сюда же из Ленинграда стали прибывать поезда с его истощенными жителями.«Одной из блокадниц была двухлетняя малышка, приехавшая совсем одна – бабушка скончалась в дороге. Документов при девочке не оказалось, и ее определили в круглосуточные ясли. Всех детей по выходным забирали домой, а эту кроху нет. И тогда заведующая садом, пожалев, ее удочерила.Лишь спустя тридцать лет Лариса Ивановна Толмачева узнала от приемного отца правду и даже увидела документы, которые были зашиты в подкладку нарядной шубки, в ней девочка прибыла в город. Помимо бумаг в шубке были письма, фотографии и конверт с прядью белокурых волос. На одном из фото – девочка с бантиком на светлых (как в конверте) волосах, в полосатом платьице, ботиночках и с куклой в руке. Это была сама Лариса... », – рассказывает хранитель коллекций Елена Жесткова.Как сложилась бы судьба смотрящей с фотографии 1941 года всеми любимой дочки из хорошей ленинградской семьи, если бы не война, отнявшая у нее семью и даже фамилию?.. Уже в наши дни разыскала Лариса Ивановна своих родственников – тётушек и бабушку Альвину, которые десятки лет безуспешно пытались найти ее следы. А свой архив вместе с поздними письмами от бабушки передала Л.И. Толмачева в музей-заповедник.