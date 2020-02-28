Согласно последнему исследованию рейтингового агентства Hurun, число миллиардеров в мире выросло на 346, достигнув числа 2 816 человек с общим состоянием $11.2 триллиона.

Согласно последнему исследованию рейтингового агентства Hurun, число миллиардеров в мире выросло на 346, достигнув числа 2 816 человек с общим состоянием $11.2 триллиона.За последние пять лет общее состояние миллиардеров мира выросло на 66%, отмечают аналитики агентства.Общее состояние миллиардеров из топ-10 составляет почти $1 триллион.В этом году в список вошли 90 миллиардеров в возрасте до 40 лет, что на 5 больше, чем в прошлом году. Среди них 54 добились всего сами, 36 унаследовали свое состояние.Ниже мы расскажем о 10 самых богатых миллиардерах мира.9. Стив БалмерСостояние: $67 миллиардовСтив Балмер — миллиардер, генеральный директор Microsoft с января 2000 года по февраль 2014 года. Интересный факт: Балмер был первым миллиардером в мире, обязанным своим состоянием опционам, полученным от своего работодателя — корпорации Microsoft, в которой он не был ни основателем, ни родственником основателя.9. Мукеш АмбаниСостояние: $67 миллиардовМукеш Амбани – индийский предприниматель и самый богатый человек в своей стране. Он является председателем совета директоров, управляющим и основным владельцем индийской компании Reliance Industries. Это самая крупная компания в частном секторе Индии.9. Ларри ПейджСостояние: $67 миллиардовЛарри Пейдж — разработчик и один из основателей поисковой системы Google. Ларри Пейдж много лет подряд входит в список богатейших людей мира по версии издания Forbes.8. Сергей БринСостояние: $68 миллиардовСергей Брин — предприниматель и учёный в области вычислительной техники, информационных технологий и экономики. Он также является миллиардером, разработчиком и основателем поисковой системы Google.7. Карлос СлимСостояние: $72 миллиардовКарлос Слим – мексиканский миллиардер. Его финансовое состояние основано на коммуникационной индустрии. Основным активом предпринимателя является холдинговая компания Grupo Carso, контролирующая ряд крупных мексиканских компаний.6. Амансио ОртегаСостояние: $81 миллиардАмансио Ортега — испанский предприниматель, миллиардер. Он является одним из основателей и бывшим президентом компании Inditex, которой принадлежит 6750 магазинов в 88 странах мира.5. Марк ЦукербергСостояние: $84 миллиардаМарк Цукерберг является одним из создателей социальной сети Facebook. В настоящий момент он является руководителем компании Facebook Inc.4. Уоррен БаффетСостояние: $102 миллиардаУоррен Баффет — один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов. Баффет традиционно входит в первую пятерку самых богатых людей мира. Кроме того, миллиардер является одним из самых щедрых благотворителей в мире.3. Билл ГейтсСостояние: $106 миллиардовБилл Гейтс — один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. В настоящее время Гейтс отошел от управления компанией. Он занимается общественной деятельностью и благотворительностью.2. Бернар АрноСостояние: $107 миллиардовБернар Арно — французский бизнесмен, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.1. Джефф БезосСостояние: $140 миллиардовДжефф Безос — глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post.