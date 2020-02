Мировая экономика может достичь худших результатов со времен финансового кризиса более десяти лет назад, поскольку распространение коронавируса подрывает надежды на быстрое восстановление, пишет Bloomberg.

Мировая экономика может достичь худших результатов со времен финансового кризиса более десяти лет назад, поскольку распространение коронавируса подрывает надежды на быстрое восстановление, пишет Bloomberg.Экономисты Bank of America Corp. предупредили клиентов, что теперь они ожидают роста мировой экономики на 2,8% в этом году, минимального с 2009 года. Они уже отмечали самый слабый рост в Китае с 1990 года, но теперь говорят, что рост экономики США будет минимальным за четыре года."Риски по-прежнему смещены в сторону понижения, — говорится в докладе экономистов BofA во главе с Итаном Харрисом. — Наши прогнозы не включают глобальную пандемию, которая в основном остановит экономическую активность во многих крупных городах".Вспышка вируса COVID-19, возникшая в Китае, быстро распространилась на другие страны, спровоцировав сбои в глобальных цепочках поставок и нарушив деловую активность. Ограничения, призванные сдержать эпидемию, ударили по торговле, туризму и потребительским расходам.Китаю еще предстоит долгое восстановление. По оценкам Bloomberg Economics, вторая по величине экономика мира на этой неделе работала на уровне 60%-70% от нормы по сравнению с с 50%-60% неделю назад. На данный момент ключевые центральные банки воздерживаются от снижения процентных ставок, чтобы оценить полный экономический эффект коронавируса.Бывший член совета управляющих Федеральной резервной системы США Кевин Уорш написал в статье для The Wall Street Journal, что американский ЦБ должен принять "немедленные меры" реагирования на вирус и снизить ставки вместе с Народным банком Китая, Европейским центральным банком, Банком Англии и Банком Японии.Однако глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила Financial Times в четверг, что еще слишком рано реагировать. Зампредседателя ФРС Ричард Кларида на этой неделе также заявил, что пока рано говорить о том, как COVID-19 повлияет на экономику США.