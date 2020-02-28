Певец Александр Панайотов опроверг информацию о том, что будет представлять Россию на конкурсе Евровидение-2020. Новость о том, что он поедет на музыкальный конкурс, артист назвал вбросом.

Певец Александр Панайотов опроверг информацию о том, что будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2020". Об этом он написал в Instagram."Про Евровидение. Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в "Инстаграм" был сделан вброс о том, что я, якобы, стану представителем от России на "Евровидении", – написал он. – А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк-новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде".Артист заявил, что никаких комментариев по поводу участия в музыкальном конкурсе он не давал, так как сам не владеет никакой информацией на этот счет."Я не знаю кто, а главное зачем это делает (хотя догадываюсь). Но если это делается специально, то это очень цинично", – написал он.Стоит отметить, что в 2017 году Панайотову уже прочили участие в "Евровидении": некоторые СМИ и тогда опубликовали сообщение о его участии в конкурсе. Тогда певцу тоже пришлось опровергать эти данные. Впоследствии Россия не стала участвовать в "Евровидении-2017", проходившем в Киеве, поскольку украинские власти запретили российской представительнице въезд в страну.65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в 2020 года Нидерландах. Страна получила право на проведение этого мероприятия после того, как в 2019 году конкурс выиграл представитель страны Дункан Лоуренс. От России в конкурсе участвовал певец Сергей Ларазев, занявший третье место.