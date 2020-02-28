У турецких властей не оставалось иного варианта, кроме как смягчить политику в отношении нелегальных иммигрантов, желающих добраться до Европы.

У турецких властей не оставалось иного варианта, кроме как смягчить политику в отношении нелегальных иммигрантов, желающих добраться до Европы.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление руководителя управления по связям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна.Чиновник пригрозил, что в том случае, если сирийская провинция Идлиб падет, у Турции более не останется возможности сдерживать миллионы беженцев в Европу.Ранее Анкара сообщала, что новая волна сирийских беженцев будет для нее непосильной, поскольку в Турции и так уже находятся 3,7 миллионов жителей САР. Кроме того, турецкие власти пообещали, что не будут чинить препятствий беженцам из Афганистана и Ирана, которые захотят добраться до стран ЕС.Наряду с этим представитель министерства иностранных дел Германии, как передает ТАСС, сообщил журналистам о готовности Турции открыть дверь в Европу перед беженцами из Сирии, подчеркнув, что еще рано делать из этого какие-то выводы.Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт проинформировал о том, что канцлер Ангела Меркель поговорила по телефону с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и позже намерена созвониться с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.В Брюсселе между тем готовы и далее оказывать денежную помощь Анкаре, принимающей беженцев из Сирии.Об этом заявил представитель Еврокомиссии, напомнив о том, что в рамках договоренности между Евросоюзом и Турцией последней выделено 6 миллиардов евро на обустройство в этой стране беженцев.Ранее сообщалось о резкой вспышке боевых действий в Идлибе, где боевики группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) атаковали правительственные войска, при этом в их рядах находились турецкие военные. Они пострадали при ответном ударе сирийской армии.